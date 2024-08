L'Iran affirme qu'Haniyeh a été tué par un projectile à courte portée et non par une bombe

La télévision d'État iranienne a déclaré dimanche que l'élimination d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, a été causé par un projectile à courte portée et non par une bombe télécommandée comme rapporté précédemment. Selon une déclaration des Gardiens de la Révolution diffusée à la télévision, une roquette dotée d'une ogive de sept kilos aurait été utilisée pour cibler la résidence d'Haniyeh à Téhéran mercredi dernier. Cette version contredit un rapport du New York Times qui attribuait l'explosion à un dispositif explosif sophistiqué et télécommandé, posé il y a deux mois.

L'Iran accuse Israël d'avoir conçu et exécuté l'attaque, avec le soutien des États-Unis, promettant une "punition sévère" en représailles. Israël n'a ni confirmé ni démenti son implication dans cet assassinat, qui survient dans un contexte de tensions accrues suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

Cette élimination soulève des craintes d'un conflit régional plus large, notamment d'une confrontation directe entre Israël et l'Iran. Le président américain Joe Biden a exprimé son incertitude quant à une possible désescalade de la part de l'Iran.