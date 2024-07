L'Iran aurait fourni au Hezbollah des ogives capables de couper les systèmes de communication israéliens

Selon un article publié jeudi dans le journal koweïtien Al-Jareeda, l'Iran aurait fourni au Hezbollah des bombes capables d'émettre une impulsion électromagnétique pouvant paralyser les systèmes de communication et les radars israéliens.

Le journal affirme que le groupe terroriste libanais et ses factions alliées se préparent pour lancer une offensive contre Israël dans le Golan et en Galilée au cas où Israël lancerait une opération terrestre israélienne au Sud-Liban.

Citant une source au sein de la Force Quds du Corps des Gardiens de la révolution islamique, Al-Jareeda rapporte que les ogives désormais en possession du Hezbollah peuvent être tirées depuis des lance-roquettes ou même fixées à des drones.

L'Iran a développé d'autres armes, notamment un missile qui peut se fragmenter en dizaines de missiles si les défenses aériennes israéliennes tentent de l'intercepter

Celles-ci mettraient hors service le réseau électrique et les systèmes de communication d'Israël, perturbant les radars, les avions et les forces terrestres qui dépendent de ces systèmes. Cela aiderait à faire pencher la balance en faveur du Hezbollah dans une future guerre, car les forces terrestres israéliennes n'auraient plus de couverture aérienne ni de coordination.

Selon l'article, les États-Unis, le Royaume-Uni et toute autre partie protégeant Israël pourraient également être visés. L'Iran a développé d'autres armes, est-il ajouté, notamment un missile qui peut se fragmenter en dizaines de missiles si les défenses aériennes israéliennes tentent de l'intercepter. Ces armes sont également en possession du Hezbollah. La source a affirmé que des dizaines d'autres armes ont été testées contre Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre, avec des données collectées pour les améliorer.

L'une des plus réussies serait les "drones fantômes" développés par l'Iran et envoyés au Hezbollah, à la Résistance islamique en Irak et aux Houthis au Yémen. Selon l'article, ces drones auraient été extrêmement efficaces pour franchir les défenses israéliennes sans être détectés.