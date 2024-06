L'Iran menace Israël d'une "guerre d'anéantissement" s'il attaque le Liban

La mission iranienne à l'ONU a déclaré dans un message tard vendredi que l'Iran déclencherait une guerre pour anéantir Israël si ce dernier lançait une attaque majeure contre le Liban. "Même si l'Iran considère comme une guerre psychologique la propagande du régime sioniste concernant son intention d'attaquer le Liban, s'il se lance dans une agression militaire à grande échelle, une guerre d'anéantissement suivra", indique le message. "Toutes les options, y compris l'implication totale de tous les Fronts de Résistance, sont sur la table."

La question de savoir si Israël aller opter pour une opération militaire pour éloigner le Hezbollah de sa frontière nord a fait l'objet d'un débat houleux au cabinet jeudi. Le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui terminait sa visite officielle à Washington, a déclaré qu'Israël était ouvert à une solution diplomatique qui ramènerait la sécurité dans la région et permettrait aux dizaines de milliers d'Israéliens évacués immédiatement après le massacre du Hamas du 7 octobre dans le sud, craignant une attaque similaire du groupe terroriste libanais soutenu par l'Iran, de rentrer chez eux.

"J'ai dit aux Américains que nous ne sommes pas ceux qui cherchent la guerre dans le nord et que si nous parvenons à un accord pour éloigner le Hezbollah de la frontière, ce serait acceptable", a déclaré Gallant lors de la réunion. Le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est opposé à cette position. "N'avons-nous pas tiré les leçons des 20 années d'accords ? Avec un accord, dans un an ou deux, nos femmes seraient violées et nos enfants assassinés", a-t-il dit.

Selon un rapport de Politico jeudi, les renseignements américains estiment qu'un conflit à grande échelle pourrait éclater entre Israël et le Hezbollah dans les semaines à venir si aucun accord de cessez-le-feu n'est conclu avec le Hamas. Selon le rapport, l'administration Biden a tenté de persuader les deux parties d'apaiser les tensions. Cependant, des sources américaines affirment que les responsables israéliens et du Hezbollah ont déjà préparé des plans de bataille et travaillent à acquérir des armes supplémentaires. Un autre haut responsable s'adressant à Politico a mis en garde : "Le risque est plus élevé maintenant qu'à tout autre moment ces dernières semaines." En Europe, plusieurs pays ont conseillé à leurs citoyens de quitter le Liban par crainte de guerre, et le Canada prévoit d'évacuer des milliers de ses citoyens du Liban.