L'Iran pourrait réagir rapidement à une frappe israélienne

Les services de sécurité israéliens estiment que l'Iran réagira rapidement à une frappe israélienne, contrairement aux fois précédentes, a rapporté mardi soir la chaîne N12. Face à cette menace, les États-Unis ont doublé le nombre d'intercepteurs envoyés en Israël pour renforcer le système de défense THAAD récemment déployé.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a poursuivi mardi soir les discussions concernant la riposte contre l'Iran, qui pourrait être lancée dans les prochains jours. Tsahal a achevé ses préparatifs d'attaque tout en renforçant son dispositif de défense aérienne.

Le Front intérieur prépare la population à un niveau accru de vigilance. Pour l'instant, les directives restent inchangées, mais les autorités sont prêtes à étendre les restrictions à travers le pays selon différents scénarios.

La censure militaire a autorisé la publication des images montrant les dégâts causés par le drone du Hezbollah sur la résidence privée de Netanyahou à Césarée. Cette décision, prise contre l'avis de l'establishment sécuritaire, pourrait être liée aux préparatifs d'attaque contre l'Iran, servant potentiellement à justifier une réponse plus musclée contre Téhéran.

Le Hezbollah a de nouveau revendiqué l'attaque du drone, dans un timing calculé, tandis que l'Iran nie toute implication. "Toute attaque recevra une réponse double", avertissent les responsables militaires iraniens, tentant d'établir une équation de dissuasion.

Lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le ministre de la Défense Yoav Gallant a souligné que "le soutien commun des États-Unis aux côtés d'Israël, après la frappe israélienne en Iran, renforcera la dissuasion régionale et affaiblira l'axe du mal". Les deux responsables ont également discuté des progrès des combats sur différents fronts, Gallant insistant sur "l'obligation de ramener les otages et de remplacer le gouvernement du Hamas par d'autres forces régionales et locales".