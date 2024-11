L'Iran prépare une riposte "complexe" contre Israël avec des missiles plus puissants

L'Iran aurait transmis des messages diplomatiques indiquant la préparation d'une attaque sophistiquée contre Israël, impliquant des ogives plus puissantes que celles utilisées jusqu'à présent. Selon le Wall Street Journal, citant des sources iraniennes et arabes, Téhéran prévoit d'engager son armée régulière dans cette opération, et non uniquement les Gardiens de la Révolution, en représailles à la mort de quatre soldats lors de la frappe israélienne.

Un responsable égyptien a révélé au quotidien américain que l'Iran a personnellement averti Le Caire d'une réponse "forte et complexe". "Notre armée a perdu des hommes, ils doivent riposter", a déclaré une source iranienne, précisant que l'Iraq pourrait servir de base pour l'opération visant des cibles militaires israéliennes "de manière plus agressive que la fois précédente."

L'arsenal déployé dépasserait les missiles et drones habituels. Téhéran envisagerait d'utiliser des missiles dotés de charges explosives plus importantes que les quatre types de missiles à moyenne portée - Emad, Radar, Kheibar Shekan et Fateh - employés lors des attaques précédentes.

Concernant le timing, les sources iraniennes indiquent que l'attaque devrait survenir après les élections américaines de mardi, mais avant l'investiture du prochain président, pour éviter toute interférence avec le processus électoral américain.

Des diplomates du Bahreïn et d'Oman ont confirmé avoir reçu les grandes lignes du plan de riposte iranien. Les services de renseignement israéliens prennent la menace au sérieux et ont averti que Tsahal répondrait avec une force supérieure à celle de la précédente intervention. Le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait déjà ordonné au Conseil suprême de sécurité nationale de préparer l'attaque, jugeant que l'absence de réponse serait perçue comme un aveu de défaite.