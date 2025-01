L'Irlande se joint officiellement à la plainte pour génocide contre Israël devant la CIJ

L'Irlande a officiellement rejoint mardi la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Selon un communiqué de la CIJ, l'Irlande devient ainsi le dernier pays à demander à intervenir dans cette affaire, aux côtés du Nicaragua, de la Colombie, du Mexique, de la Libye, de la Bolivie, de la Turquie, des Maldives, du Chili, de l'Espagne et de l'Autorité palestinienne.

Dans sa requête, l'Irlande ne formule pas d'accusations supplémentaires mais insiste sur le raisonnement juridique justifiant son intervention. Le document souligne la définition juridique du génocide, qui nécessite "l'intention de détruire, en tout ou en partie" un groupe particulier. Selon le texte irlandais, cette intention peut être déduite "dans tout cas où une personne raisonnable aurait prévu" que le génocide est "la conséquence naturelle et probable des actes de l'auteur".

Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu entre Israël et l'Irlande. En décembre, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar avait annoncé la fermeture de l'ambassade d'Israël en Irlande, accusant Dublin de "délégitimer et déshumaniser Israël" et d'appliquer "un double standard" dans son approche du conflit avec le Hamas.

Le président irlandais Michael Higgins a qualifié les accusations d'antisémitisme portées contre le peuple irlandais de "diffamation grossière" et de "calomnie profonde", affirmant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou "viole de nombreux aspects du droit international et a violé la souveraineté du Liban, de la Syrie et aimerait avoir des colonies en Égypte". En réponse, Sa'ar a déclaré : "Une fois menteur antisémite - toujours menteur antisémite."