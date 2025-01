"L'objectif est que les otages comprennent qu'ils sont entre de bonnes mains", déclare le porte-parole du CICR en Israël

"Nous devons nous rappeler que le plus important est de ramener les civils, les soldates et les soldats chez eux", a déclaré lundi le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en Israël, Gilad Grossman, lors d'une interview accordée au diffuseur public israélien Kan.

Grossman a évoqué le rôle joué par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans l'accord entre Israël et le Hamas. "Pour tout ce qui concerne les otages, nous les récupérons à un certain point de Gaza et les transférons aux mains israéliennes", a-t-il expliqué. "C'est une opération très complexe. Dans de nombreuses zones de Gaza, il n'y a pas de routes organisées, il y a toujours la peur qu'il puisse se passer quelque chose, comme un véhicule roulant sur des explosifs, nous sommes dans une zone de guerre", a rappelé Grossman.

Omar AL-QATTAA / AFP

Concernant la mise en scène organisée par le Hamas qui a présenté les quatre observatrices sur une estrade avant de les transférer à la Croix-Rouge, Grossman a déclaré : "Nous sommes en contact avec toutes les parties et essayons d'élaborer la façon dont cela se déroulera. Mais en fin de compte, ce n'est pas entre nos mains. Nous ne savons pas et ne déterminons pas tout à l'avance."

Enfin, il a souligné dans l'interview que le but ultime est de "faire comprendre aux otages qu'ils sont entre de bonnes mains".