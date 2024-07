Daniella Gilboa, otage du Hamas, demande à sa famille "de tout faire pour la sortir de là" dans une vidéo autorisée à la publication

La famille de Daniella Gilboa, enlevée de la base de Nahal Oz le 7 octobre et emmenée à Gaza, a autorisé ce matin (mardi) la publication d'une vidéo filmée par le groupe terroriste en janvier dernier. Dans la vidéo, Daniela critique sévèrement le gouvernement israélien, dans un texte probablement dicté : "Où étiez vous le 7 octobre quand j'ai été arrachée à mon lit ? Où êtes-vous maintenant ? Pourquoi me laisser moi, qui ait servi dans des conditions difficiles dans la région frontalière de Gaza ? Pourquoi dois-je me sentir abandonnée et rejetée par vous une nouvelle fois ? Ressaisissez vous, pour nous ramener tous à la maison, tant que nous sommes en vie", plaide Daniella Gilboa.

Elle affirme encore : "Je n'ai besoin ni de nourriture, ni d'argent, ni de vêtements, ni de rien d'autre, juste que vous nous rameniez à la maison vivants. Et vous, ma famille, vous me manquez beaucoup et je vous aime - maman, papa, Noni, Roeiko. Je vous demande d'être forts et de faire tout ce que vous pouvez pour me ramener à la maison, tant que je suis encore en vie."