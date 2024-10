L'officier parachutiste Ben Zion Falach tombe au combat dans le sud du Liban

Le capitaine Ben Zion Falach (21 ans), officier combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, est tombé hier lors d'un affrontement avec des terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. Ses funérailles devraient avoir lieu dimanche. Falach, résident du moshav Nitzanei Oz situé dans la région du conseil de Lev HaSharon, est le neuvième combattant à tomber depuis le début de l'opération terrestre de Tsahal dans le sud du Liban.

Eyal, son père, a raconté : "Il était un héros d'Israël dans chaque fibre de son être. Il a été éduqué dès l'âge de 15 ans à l'internat militaire de commandement près de l'école Reali à Haïfa - une institution qui forme la génération des commandants de combat de Tsahal. Après l'avoir terminé, il s'est engagé chez les parachutistes dans le 202e bataillon, et devenu officier. Il a combattu avec les soldats qu'il avait formés depuis leur entraînement de base, puis à Gaza et maintenant au Liban."

Selon le père, "Son frère jumeau sert également dans une unité de combat, et ils ont un grand frère, Amit, qui est lui-même parachutiste et est aussi au nord. Ben est tombé hier alors que lui et ses deux frères étaient sur le front nord et combattaient en même temps. Le père a ajouté : "Ben aimait voyager et connaissait chaque recoin du pays à pied. Il était triathlète et un guitariste talentueux."

L'affrontement face à face avec les terroristes du Hezbollah, dans lequel le capitaine Ben Zion est tombé, était le cinquième des forces de la brigade des parachutistes depuis le début de l'opération terrestre.

Le chef d'état-major, le lieutenant-général Hertzi Halevi, a déclaré aujourd'hui à la frontière nord : "J'ai vu aujourd'hui les premiers résultats des combats dans lesquels nous avons perdu des combattants courageux, qui sont tombés héroïquement, tout en combattant les terroristes du Hezbollah. J'ai vu des commandants qui, face au feu, sont allés de l'avant, ont mené, et les combattants avec eux, avec courage, vainquant l'ennemi. Nous continuerons à combattre à la lumière de l'héroïsme des combattants, et nous accompagnerons et embrasserons leurs précieuses familles."