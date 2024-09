L'ONU affirme que 30 000 personnes ont fui le Liban pour la Syrie ces derniers jours

Selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 30 000 personnes, principalement des Syriens, ont traversé la frontière du Liban vers la Syrie au cours des dernières 72 heures, dans un contexte d'escalade de la violence transfrontalière entre Israël et le Hezbollah.

LOUAI BESHARA / AFP

Gonzalo Vargas Llosa, le représentant du HCR en Syrie, indique qu'environ 80% des personnes traversant la frontière sont syriennes et 20% sont libanaises. Il précise que près de la moitié sont des enfants et des adolescents, et que les hommes sont moins nombreux que les femmes à effectuer la traversée.

"Ils quittent un pays en guerre pour un autre qui connaît un conflit depuis 13 ans", un choix extrêmement difficile, déclare-t-il lors d'une conférence de presse. "Nous devrons voir dans les prochains jours combien d'autres feront de même."