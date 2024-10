L'ONU maintient ses Casques bleus au Liban malgré les tensions avec Israël

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a affirmé lundi que les Casques bleus de la FINUL resteront à leurs postes au Liban, malgré les appels d'Israël à leur relocalisation face aux affrontements croissants avec le Hezbollah. "La décision a été prise que la FINUL resterait actuellement dans toutes ses positions malgré les appels lancés par les Forces de défense israéliennes pour évacuer les positions à proximité de la Ligne bleue", a déclaré Lacroix, soulignant que "cette décision reste d'actualité" et a été réaffirmée par le Secrétaire général Antonio Guterres.

Cette annonce intervient alors que cinq Casques bleus ont été blessés dans le conflit en cours. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé à l'unanimité ses "vives inquiétudes" suite à ces incidents. L'ambassadrice suisse à l'ONU, Pascale Baeriswyl, a déclaré : "Plusieurs Casques bleus ont été blessés. Ils ont exhorté toutes les parties à respecter la sécurité du personnel et des locaux de la FINUL."

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu aux accusations selon lesquelles Tsahal aurait délibérément ciblé les forces de la FINUL, les qualifiant de "totalement fausses". Il a affirmé : "C'est exactement le contraire. Israël demande à plusieurs reprises à la FINUL de s'écarter du danger. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises de quitter temporairement la zone de combat."

Netanyahou a souligné qu'Israël ne combat pas la FINUL ou le peuple libanais, mais "le proxy de l'Iran, le Hezbollah, qui utilise le territoire libanais pour attaquer Israël". Il a rappelé que "le Hezbollah a attaqué Israël l'année dernière sans aucune provocation le 8 octobre, au lendemain du massacre du Hamas, et n'a cessé de nous attaquer depuis en lançant plus de 10 000 roquettes et missiles sur Israël."

Tsahal a révélé que sur le dernier mois, environ 25 roquettes et missiles ont été tirés sur des communautés israéliennes et des troupes de Tsahal depuis des complexes terroristes du Hezbollah situés à proximité des postes de la FINUL dans le sud du Liban, exploitant leur proximité avec les forces de l'ONU.