L'ONU se penche sur le sort des otages israéliens à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi pour sa première session officielle consacrée à la situation des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza. Cette réunion fait suite à une demande urgente de l'ambassadeur israélien Danny Danon, soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Le Dr Efrat Baron Har-Lev, de l'hôpital Schneider pour enfants, a témoigné sur l'état des enfants libérés de captivité : "Neuf mois après leur retour, les enfants se réveillent encore avec des cauchemars". Elle a rapporté les paroles d'une jeune fille de 14 ans : "Les terroristes qui la gardaient lui ont dit qu'Israël n'existait plus, que personne ne se souciait plus d'elle, que personne ne l'aimait plus".

L'ambassadeur Danon a présenté les photos de six otages assassinés et lu des témoignages sur les sévices subis en captivité. Il a cité Amit Soussana, une otage ayant subi des abus sexuels : "Elle était attachée au sol dans une chambre d'enfant, à la merci de son gardien qui entrait dans la pièce, soulevait son t-shirt et la touchait jusqu'à ce qu'un jour, il s'impose à elle en lui pointant une arme sur la tête".

Danon a également cité Maya Regev, une otage libérée : "Chaque femme détenue par le Hamas a subi des abus sexuels. Chacune d'entre elles. Peu importe combien nous essayons de le cacher".

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré : "Aujourd'hui, je veux m'adresser aux familles dont les proches sont aux mains du Hamas : nous faisons tout notre possible pour ramener les otages à la maison".

Danny Danon a conclu en interpellant le Conseil de sécurité : "Peut-être avez-vous oublié pourquoi nous sommes à Gaza, mais nous n'oublions pas les visages, les familles et l'exigence de libération de nos otages. Nous n'arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas tous ramenés à la maison".

La directrice de l'ONG B'Tselem, invitée à s'exprimer pour "équilibrer" le débat, a critiqué la politique israélienne : "Le gouvernement israélien ne veut pas ramener les otages dans le cadre d'un accord et poursuivre la guerre pour toujours".