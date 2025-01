"L'une des opérations les plus dangereuses" : Les détails révélés sur le raid des commandos Shaldag en Syrie

Israël a officiellement revendiqué une opération audacieuse ayant ciblé une installation souterraine stratégique iranienne en territoire syrien, en septembre dernier. Les forces spéciales de l'unité Shaldag de l'armée de l'air israélienne ont mené une opération exceptionnelle en Syrie, pénétrant dans une installation souterraine de fabrication de missiles près de la ville de Masyaf. L'opération, qui impliquait des dizaines d'aéronefs, s'est soldée par la destruction complète du site et la récupération de documents sensibles.

"Il s'agit de l'une des opérations de commando les plus dangereuses et courageuses menées par Tsahal hors des frontières ces dernières années, exécutée de manière héroïque avec des risques considérables, mais avec une planification méticuleuse de l'armée de l'air qui a conduit au résultat souhaité : la destruction d'une capacité stratégique critique de l'Iran en Syrie, à des dizaines de kilomètres d'Israël", ont déclaré des sources militaires.

Les commandos, héliportés sur le site, ont neutralisé les forces de sécurité gardant l'installation souterraine avant de la piéger avec des explosifs. L'opération, baptisée "Couche profonde", s'est déroulée sans pertes du côté israélien malgré les risques importants liés à un déploiement terrestre en territoire ennemi.

Selon le New York Times, qui cite des responsables américains et occidentaux, l'opération a impliqué des forces spéciales israéliennes descendues en rappel depuis des hélicoptères. "La décision d'utiliser des forces terrestres a été prise en raison de la complexité de l'opération et de la volonté d'obtenir des renseignements sur ce site d'armement secret", ont précisé ces sources.

Israël avait préalablement informé les responsables américains de l'attaque et du raid, qui comprenait des frappes aériennes sur le site près de Masyaf, dans le sud-ouest de la Syrie. Le dimanche, le général Michael Kurilla, commandant du Commandement central américain, a visité le Commandement nord où lui ont été présentés les plans opérationnels de Tsahal pour le Liban.