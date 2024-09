La BBC de nouveau accusée de partialité contre Israël dans sa couverture de la guerre

Selon un rapport publié samedi par The Telegraph, la BBC aurait enfreint ses propres directives éditoriales plus de 1 500 fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette étude, menée par l'avocat britannique Trevor Asserson, a analysé quatre mois de production de la BBC à travers la télévision, la radio, les actualités en ligne, les podcasts et les médias sociaux. L'équipe de recherche, composée d'environ 20 avocats et 20 scientifiques des données, a examiné neuf millions de mots produits par la BBC en utilisant l'intelligence artificielle. Le rapport fait état d'un "schéma profondément inquiétant de parti pris contre Israël" et révèle que la BBC a associé Israël au génocide 14 fois plus souvent qu'elle ne l'a fait pour le Hamas.

Le nombre total de manquements éditoriaux de la BBC, incluant l'impartialité, l'exactitude, les valeurs éditoriales et l'intérêt public, s'élève à 1 553. Le rapport souligne également que la BBC a minimisé à plusieurs reprises le terrorisme du Hamas, tandis qu'Israël était présenté comme une "nation militariste et agressive".

Le rapport pointe particulièrement du doigt la chaîne BBC en langue arabe, affirmant que certains de ses journalistes auraient célébré les actes terroristes du Hamas sur d'autres plateformes ou manifesté de la sympathie pour l'organisation terroriste.

Trevor Asserson, avocat britannique basé en Israël, qui surveille la couverture d'Israël par la BBC depuis deux décennies, a déclaré : "La responsabilité de la BBC en tant que diffuseur de service public est de délivrer des informations sans parti pris. Notre analyse révèle un écart significatif par rapport à cette norme, en particulier dans ses reportages sur le conflit Israël-Hamas, où le diffuseur a montré une partialité claire envers un camp. Ce parti pris était encore plus prononcé dans le contenu arabe de la BBC."

En réponse, un porte-parole de la BBC a déclaré que l'entreprise "examinerait attentivement" le rapport, tout en soulignant des "questions sérieuses" concernant sa méthodologie, notamment l'utilisation de l'IA dans son analyse. "Nous ne pensons pas que la couverture peut être évaluée uniquement en comptant des mots particuliers hors contexte," a ajouté le porte-parole.