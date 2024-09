Pour Myriam Shermer, "La culture occidentale ne peut pas imaginer que d'autres, notamment dans le monde arabe, aient d'autres valeurs"

"Le nerf de la guerre est que la culture occidentale, américaine ou européenne, ne peut pas s'imaginer que des gens aient des valeurs différentes des leurs, que l'islamisme met le culte de l'idéologie et de la mort avant la vie de ses enfants ou de sa famille. Qu'au Proche-Orient, ce n'est pas donnant-donnant comme en Europe, mais c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort, en général l'homme musulman qui règne sur toute la chaîne. En dessous, on a les femmes, et en dessous les minorités sexuelles, et en dessous les Juifs etc. Un espèce de chaîne qui se moque des principes libéraux d'égalité, de protection des minorités, etc. et qui considère ça comme de la faiblesse. Tant qu'on aura pas compris ça, on sera dans un dialogue de sourds".