La députée européenne Insoumise Rima Hassan en Jordanie au cœur d'une manifestation pro-Hamas

Le journal Le Point rapporte que le 16 août, Rima Hassan a publié sur son compte Instagram des images d'une manifestation à Amman, la capitale jordanienne, où elle se trouvait et où de nombreuses pancartes rendaient hommage à Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas récemment tué à Téhéran. Si la députée a mis de la musique pour masquer les cris et mettre en valeur les images, l'article cite Omar Youssef Souleymane, journaliste et écrivain syrien, qui a analysé les vidéos pour Le Point. Il explique : "Les manifestants scandent 'Labaika y a Aqsa' ce qui veut dire, 'On arrive, ô Aqsa'. C'est un slogan très courant chez les islamistes et qui signifie qu'ils arrivent pour sauver la mosquée sacrée de Jérusalem en la libérant des juifs." Sur les affiches en hommage à Haniyeh, ajoute-t-il, figure "un verset coranique que l'on retrouve souvent affiché par les islamistes pour rendre hommage à leurs martyrs, comme Ahmed Yassine, fondateur du Hamas" assassiné en 2004.

Le magazine souligne que cette participation à un tel rassemblement pourrait être problématique pour Hassan, qui fait déjà l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme pour avoir répondu "vrai" à la question de savoir si le Hamas menait une guerre légitime.