Deux chars israéliens "entrés de force" dans une position de la Finul : Tsahal répond avoir "reculé de quelques mètres"

Les Casques bleus déployés dans le sud du Liban ont annoncé dimanche après-midi que deux chars israéliens étaient « entrés de force » dimanche dans une de leurs positions à la frontière, où Israël et le Hezbollah sont désormais en guerre ouverte. « Vers 04H30, alors que des Casques bleus se trouvaient dans des abris, deux chars Merkava de l’armée israélienne ont détruit le portail principal et sont entrés de force dans la position », y restant « environ 45 minutes », indique la Force intérimaire des Nations unies déployée dans le sud du Liban (Finul). Deux heures plus tard, ajoute-t-elle, « des tirs ont provoqué une fumée » qui a déclenché « des irritations cutanées et des réactions gastro-intestinales chez 15 Casques bleus qui reçoivent des soins ».

Tsahal a répondu en début de soirée, livrant sa version de l'incident : "Plus tôt aujourd'hui, un tir massif de missiles antichars a été dirigé contre les forces de Tsahal lors d'une opération dans le sud du Liban. D'après une enquête préliminaire, il apparaît qu'au cours de l'incident et pour évacuer les blessés, deux chars ont reculé de quelques mètres vers une position de la FINUL, dans une zone où ils ne pouvaient pas avancer autrement en raison de la menace des tirs. Après la fin des tirs et l'évacuation des blessés, les chars ont quitté la position. Pendant l'incident, un tir de fumigènes a été effectué pour assurer une évacuation médicale en toute sécurité. Les forces de Tsahal sont restées en contact permanent avec la FINUL. Tout au long de l'incident, les activités de Tsahal n'ont présenté aucun danger pour les forces de la FINUL."