La France appelle Israël à faire preuve d'une "retenue maximale" dans le nord et le Hezbollah à "cesser ses attaques"

La France a appelé, ce jeudi matin, au calme entre Israël et le Hezbollah alors que les dirigeants israéliens semblent suggérer qu'une escalade significative dans la lutte du pays contre le groupe terroriste est en préparation : "La France est consciente des récentes déclarations des autorités israéliennes concernant des opérations militaires au Liban, et les appelle à faire preuve d'une retenue maximale", déclare le ministère français des Affaires étrangères, en réponse aux déclarations faites hier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi et d'autres responsables.

Yonatan Sindel/Flash90

"Elle réitère sa demande au Hezbollah de cesser immédiatement ses attaques contre le territoire israélien. La France estime que le maintien de la paix et de la sécurité au Liban exige que toutes les parties libanaises donnent la priorité à l'intérêt national et évitent de s'impliquer dans les conflits ouverts dans la région", poursuit le communiqué.

Gallant a déclaré hier que "le centre de gravité se déplace vers le nord. Nous détournons des forces, des ressources et de l'énergie vers le nord." Dans une très brève déclaration vidéo, Netanyahou a affirmé : "J'ai déjà dit que nous ramènerions en toute sécurité les résidents du nord dans leurs foyers, et c'est exactement ce que nous allons faire."