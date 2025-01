La France demande à Israël de se retirer du Liban "conformément à l'accord de cessez-le-feu"

Dans un entretien téléphonique ce dimanche, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont abordé la situation au Liban, d'où Israël refuse de se retirer totalement malgré l'expiration des 60 premiers jours du cessez-le-feu, invoquant le fait que l'armée libanaise n'a pas terminé son déploiement.

Macron a clairement signifié à Netanyahou la nécessité de respecter l'engagement de retrait, de permettre le retour de la souveraineté libanaise et de garantir la sécurité régionale. En contrepartie, le président français a montré une ouverture favorable à la présence d'entreprises israéliennes au salon aéronautique du Bourget qui se tiendra en juin prochain.

L'accord initial conclu entre Israël et le Hezbollah prévoyait que Tsahal se retire des villages frontaliers et autorise le déploiement de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani. Les États-Unis ont décidé de reporter ce retrait, jugeant le déploiement libanais insuffisant. Le Hezbollah a immédiatement averti qu'une telle prolongation devait être traitée au niveau international.

Les relations entre Paris et Jérusalem restent tendues après les prises de positions plus qu'ambiguës d'Emmanuel Macron vis à vis d'Israël ces derniers mois. Outre les boycotts successifs décrétés par l'Elysée contre les entreprises israéliennes inscrites à deux salons d'armement, le président français avait appelé à un embargo sur les armes à destination de l'Etat hébreu. Plus récemment, il a affirmé que la guerre et les dommages causés à Gaza étaient "injustifiables".