Analyse | La mort de Nasrallah marque la fin du Hezbollah tel que nous le connaissons, mais pas sa disparition

Aussi surprenante et dramatique qu'elle fût, et elle l'était vraiment, l'élimination de Hassan Nasrallah vendredi ne marque pas la fin du Hezbollah. Dans les jours qui ont suivi la frappe aérienne massive d'Israël sur son quartier général souterrain à Beyrouth, le groupe terroriste libanais a continué de lancer quotidiennement des roquettes et des drones sur le nord d'Israël.

Il dispose toujours de dizaines de milliers de roquettes et de missiles pointés vers le territoire israélien, et des milliers de ses forces d'élite Radwan restent à la frontière, prêtes à recevoir l'ordre d'envahir Israël. Le Hezbollah conserve sa domination sur le système politique libanais. Sa faction parlementaire bloque toujours l'élection d'un nouveau président au Liban (pour combien de temps ?) et sa chaîne de télévision Al-Manar continue d'inciter à une guerre religieuse contre Israël et l'Occident. Pourtant, la mort de Nasrallah marque bel et bien la fin du Hezbollah tel que nous le connaissions.

Beaucoup se demandent actuellement qui prononcera l'éloge funèbre de Nasrallah. Il semblerait que la question soit plus qu'une simple plaisanterie

Au cours des trois dernières décennies en tant que leader incontesté, "Samehto" (comme l'appellent ses partisans, signifiant "l'honorable") a façonné le Hezbollah à son image. Le fort attachement aux traditions chiites, l'adhésion loyale aux "équations" militaires et les sermons enflammés réguliers sont tous le résultat de la stratégie de Nasrallah, faite de radicalisme implacable et de malveillance, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. L'élimination en 2008 du chef militaire du Hezbollah, Imad Mughniya, dans un attentat à la voiture piégée israélien en Syrie, a conduit Nasrallah à consolider encore davantage son autorité.

Beaucoup se demandent actuellement qui prononcera l'éloge funèbre de Nasrallah. Il semblerait que la question soit plus qu'une simple plaisanterie. Le nom qui revient le plus pour succéder à Nasrallah est celui du chef du conseil exécutif du Hezbollah et neveu de "Samehto", Hashem Safieddine. L'homme semble cocher toutes les cases. Il vient de la bonne famille et est marié à la fille de l'ancien commandant de la Force Quds des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani. Il est libanais mais a des liens étroits avec l'Iran. C'est un clerc chiite avec une forte notoriété publique.

Il n'est cependant pas certain qu'il soit encore en vie. On pense que Safieddine assistait à la réunion au cours de laquelle Nasrallah et le plus haut commandant militaire du Hezbollah, Ali Karaki, ont été tués. Après l'attaque, Safieddine a posté sur son compte Twitter/X qu'il était vivant et en bonne santé. Le adjoint de Safieddine, Nabil Qaouk, a été éliminé lors d'une autre frappe aérienne israélienne sur le fief du Hezbollah dans le quartier de Dahiya à Beyrouth samedi. Mais ni Safieddine ni Qaouk n'auraient pu remplacer Nasrallah. Et jusqu'à ce que Safieddine apparaisse en public, on ne sait pas qui le fera.

Un successeur penché vers le Liban pourrait être suffisamment indépendant pour décider qu'il est temps pour le Hezbollah de replier ses forces de la frontière et de partir

Celui qui finira par devenir le prochain leader du Hezbollah déterminera la voie que prendra le proxy iranien à partir de maintenant... S'il peut se remettre de la dernière quinzaine catastrophique. Un successeur penché vers le Liban pourrait être suffisamment indépendant pour décider qu'il est temps pour le Hezbollah de couper ses pertes, de replier ses forces de la frontière et de partir. Sous Nasrallah, cela aurait été impensable. Avec quelqu'un d'autre aux commandes, c'est au moins une possibilité. L'autre option est que l'Iran "parachute" un de ses propres officiels, le rapprochant ainsi de Téhéran, et achevant sa prise de contrôle du Hezbollah et de l'ensemble de l'État libanais. C'est une décision qui façonnera l'avenir du Hezbollah, du Liban et de la région pour les années à venir.