La photo virale du médecin juif et frère arabe de l'ex-otage Farhan al-Qadi se réjouissant autour de son lit d'hôpital

"C'est une photo qui est devenue virale, on l'a vue dans le monde entier. Un émirati a même posté cette photo en affirmant qu'elle représente la grandeur de l'Etat d'Israël, qui considère tous ses citoyens comme égaux et se préoccupent de tous ses citoyens. C'est une belle image, qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas au frère de Farhan, ni à Farhan. C'est tout simplement une image authentique. La plupart des Israéliens considèrent les êtres humains comme des êtres humains et veulent vivre en paix avec tous ceux qui veulent vivre en paix avec eux", raconte sur i24NEWS (vidéo)Dan Schwartzfucks, qui a soigné Farhan al-Qadi à son arrivée à l'hôpital de Beer Sheva.