La police israélienne publie des images du sauvetage de Noa Argamani

La police israélienne a publié samedi soir une vidéo du sauvetage de Noa Argamani samedi dernier, à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Les images ont été prises par la caméra fixée sur le casque d’un membre du Yamam, unité spéciale antiterroriste de la police. La vidéo montre les agents du Yamam et du service de sécurité intérieure du Shin opérant sous le feu nourri des terroristes pour atteindre l’appartement dans lequel l’otage israélienne était détenue.

Le sauvetage de Noa a eu lieu dans un appartement situé à environ 200 mètres de celui où étaient détenus Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv. Lors de leur entrée dans l’appartement où était séquestrée Noa, on peut entendre les membres des forces israéliennes tenter de la calmer et de la rassurer : "Noa, tout va bien, nous te ramenons chez toi". Noa est alors sortie de l’immeuble, un agent la portant sur son dos. "Nous sommes du Yamam et du Shin Bet, nous te ramenons chez toi, nous sommes très heureux que tu sois là et nous sommes fiers de toi", ont dit les officiers à la désormais ex-otage en l’emmenant dans leur véhicule blindé. "Je suis très heureuse, j'ai juste très peur de la route", leur a répondu Noa Argamani.