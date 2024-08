La polio réapparait à Gaza : une première depuis 25 ans

Gaza a enregistré son premier cas de polio en 25 ans, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à des pauses dans la guerre entre Israël et le Hamas pour vacciner des centaines de milliers d'enfants. Des tests effectués en Jordanie ont confirmé la maladie chez un bébé non vacciné de 10 mois originaire du centre de la bande de Gaza, indique le ministère de la Santé à Ramallah.

Selon les Nations Unies, Gaza, qui en est à son 11e mois de guerre, n'avait pas enregistré de cas de polio depuis 25 ans, bien que le poliovirus de type 2 ait été détecté dans des échantillons prélevés dans les eaux usées du territoire en juin.

"Les médecins ont suspecté la présence de symptômes compatibles avec la polio", déclare le ministère de la Santé. "Après avoir effectué les tests nécessaires dans la capitale jordanienne, Amman, l'infection a été confirmée." Le cas est apparu peu après que Guterres a appelé à deux pauses de sept jours dans la guerre à Gaza pour vacciner plus de 640 000 enfants.

Le poliovirus, le plus souvent propagé par les eaux usées et l'eau contaminée, est hautement infectieux. Il peut causer des déformations et des paralysies, et est potentiellement mortel. Il affecte principalement les enfants de moins de cinq ans.

Les agences de santé et de l'enfance de l'ONU ont déclaré avoir établi des plans détaillés pour atteindre les enfants dans tout le territoire palestinien et pourraient commencer ce mois-ci.