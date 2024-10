La réponse d'Israël à l'attaque iranienne n'est plus qu'une "question de temps"

Selon des rapports télévisés israéliens diffusés mardi, Israël aurait sélectionné les cibles potentielles pour une frappe en Iran, suggérant une réponse imminente à l'attaque massive de missiles balistiques lancée par la République islamique le mois dernier. La chaîne N12 rapporte que l'armée a présenté une liste de cibles au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au ministre de la Défense Yoav Gallant, finalisant ainsi ses préparatifs qui incluent une "coordination sensible" avec d'autres pays de la région.

De son côté, le diffuseur public Kan affirme que "l'échelon politique" a décidé des cibles, sans préciser quels responsables ou forum décisionnel étaient impliqués. "Les cibles sont claires. Maintenant, c'est une question de temps," a déclaré une source israélienne à la chaîne. Gallant a promis publiquement mardi qu'Israël "répondra bientôt" à l'Iran. "Ce sera une réponse précise et mortelle," a-t-il déclaré aux membres du Forum Gvura, un groupe de familles d'otages de droite.

Ces développements interviennent après que le Washington Post a rapporté que Netanyahou aurait assuré au président Biden lors d'un appel le 8 octobre que les représailles israéliennes n'incluront pas de frappes sur des sites non militaires. Selon le journal, cette position plus modérée de Netanyahou aurait été un facteur clé dans la décision américaine d'envoyer un système de défense aérienne antimissile balistique avancé à Israël.

En réponse à cet article, le bureau du Premier ministre a indiqué que les besoins de sécurité d'Israël primeraient sur toute autre considération : "Nous écoutons les réflexions du gouvernement américain, mais nous prendrons nos décisions finales en fonction des besoins de sécurité nationale d'Israël."

Des rapports précédents suggéraient que l'appel entre Netanyahou et Biden, le premier depuis environ deux mois, avait rapproché Washington et Jérusalem sur la question iranienne. Cependant, un responsable cité par Axios après l'appel a déclaré que la réponse prévue par Israël restait plus agressive que ce que les États-Unis préféreraient.