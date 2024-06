La sœur du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tuée à Al-Shati à Gaza (médias)

Une des sœurs du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, aurait été tuée dans le camp de réfugiés de Shati à Gaza. Des sources palestiniennes, rapportées par les médias israéliens, indiquent qu'une frappe aérienne sur un bâtiment appartenant à la famille du chef du bureau politique du Hamas a coûté la vie à 13 individus.

Plus tôt en avril, Israël avait ciblé et tué trois des fils de Haniyeh, qu'ils avaient identifiés comme des opérateurs du groupe terroriste Hamas, ainsi que quatre petits-enfants - trois filles et un garçon - selon les sources du Hamas.

La police israélienne avait précédemment arrêté l'une de ses sœurs, une citoyenne israélienne résidant à Tel Sheva. Trois des sœurs de Haniyeh vivent dans la ville du sud d'Israël. Deux d'entre elles ont écopé de peine avec sursis pour avoir effectué des visites non autorisées à Gaza via par l'Egypte en 2013.