Lancement du projet Starlink à Gaza avec l'approbation d'Israël et le soutien des Émirats

Le milliardaire Elon Musk a annoncé mardi soir que son projet d'internet par satellite, "Starlink", a été activé dans un hôpital de la bande de Gaza, avec l'approbation d'Israël et le soutien des Émirats arabes unis.

En octobre 2023, Musk avait déjà annoncé son intention de fournir une connexion internet à Gaza, suscitant des réactions variées. Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, avait alors réagi en affirmant que son ministère couperait tous les liens avec "Starlink", l'entreprise de Musk.

Dès le début du conflit, le ministre palestinien des Communications, Ishaq Seder, avait indiqué que des discussions étaient en cours avec "Starlink" pour fournir des services de communication et d'internet à la bande de Gaza. Cette initiative vise à pallier les coupures de communication touchant les 2,2 millions d'habitants de Gaza.

Yasuyoshi CHIBA / AFP

Musk, propriétaire de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), a confirmé cette information en réponse à un tweet de la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez avait exprimé son indignation face à la coupure totale des communications à Gaza, qualifiant la situation d'insoutenable pour les journalistes, les travailleurs humanitaires, le personnel médical et les civils innocents. Elle avait déclaré : "Couper toute communication à une population de 2,2 millions de personnes est inacceptable. Les journalistes, les équipes médicales, les efforts humanitaires et les innocents sont tous en danger. Je ne sais pas comment on peut justifier un tel acte." Musk avait alors répondu : "Starlink aidera à connecter les organisations humanitaires dans la bande de Gaza à l'internet."

En réaction à cette annonce, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, avait affirmé : "Israël utilisera tous les moyens à sa disposition pour lutter contre cela. Le Hamas utilisera cette technologie à des fins terroristes. Nous le savons, et Musk le sait aussi. Le Hamas est comparable à Daech." Il avait ajouté que Musk pourrait conditionner cette aide à la libération des bébés, des enfants et des personnes âgées enlevés par le Hamas.