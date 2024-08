Lapid veut "réfuter l'affirmation" selon laquelle Netanyahou avait toutes les raisons de croire que le Hamas était dissuadé avant le 7 octobre

Yair Lapid a raconté devant la commission d'enquête sur le 7 octobre que le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, a cherché à rencontrer Netanyahou pour l'alerter sur les répercussions des divisions nationale avant ce shabbat noir, mais que le Premier ministre n'avait pas donné suite. Halevi a donc dû se résoudre à écrire à Netanyahou sur ces dangers. Selon Lapid, Halevi voulait qu'il soit consigné qu'il avait averti Netanyahou et que celui-ci avait ignoré l'avertissement.

Le 21 août 2023, le secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le général de brigade Avi Gil, a lui aussi fait un point sur la sécurité au Premier ministre et au chef de l'opposition Yair Lapid. Gil a dit à Netanyahou et Lapid que l'Iran et les groupes terroristes au Liban, en Cisjordanie et à Gaza "avaient tous identifié une faiblesse, une division interne, des tensions et une perte de préparation dans l'armée, parallèlement à une crise émergente avec les Américains".

La présentation de Gil, qui synthétisait des informations de toutes les hiérarchies de défense, indiquait que les ennemis d'Israël voyaient une opportunité de lui nuire, selon Lapid. Bien qu'il ait considéré cet avertissement comme dramatique, Lapid affirme que "le Premier ministre - et ici je ne donne qu'une impression personnelle, donc cela peut être contesté - semblait ennuyé et indifférent à la question, et n'a pas fait de commentaire à ce sujet".

Au cours des semaines suivantes, Lapid dit avoir consulté des documents de renseignement classifiés fournis à la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset qui indiquaient que la dissuasion s'était effectivement érodée. Il a également vu des documents hautement classifiés, mis à sa disposition en tant qu'ancien Premier ministre. Le 18 septembre, lors d'une réunion de la commission, il "a vu un nouvel avertissement", dit-il. "Pour moi, ce qui était écrit là était sans équivoque : la dissuasion israélienne s'est considérablement érodée ; nos ennemis pensent avoir une rare opportunité de nous nuire", déclare Lapid. Les documents montraient qu'"Israël est au plus haut niveau de danger", selon Lapid. Profondément troublé, Lapid se souvient avoir tenu une conférence de presse le 20 septembre où, rappelle-t-il à la commission, il a averti d'une confrontation imminente sur plusieurs fronts. Résumant cette partie de son témoignage, Lapid affirme que le Premier ministre était au courant du danger imminent mais l'a ignoré.