"Le 7 octobre a été le jour le plus tragique de l'histoire du peuple juif depuis la Shoah", déclare Joe Biden

Joe Biden a publié un message vidéo pour marquer l'anniversaire des attaques du 7 octobre. Dans cette déclaration, le président américain réitère son soutien à Israël, condamne fermement les organisations terroristes et appelle à la libération des otages.

"Il y a un an, ce jour-là, le soleil brillait sur ce qui était censé être une fête juive. Au lieu de cela, le 7 octobre est devenu le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste", déclare Joe Biden. "Aujourd'hui marque une année de deuil pour les milliers d'innocents, dont 46 Américains, qui ont été assassinés dans le sud d'Israël par l'organisation terroriste Hamas. L'attaque du 7 octobre a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux liés aux milliers d'années de haine et de violence contre le peuple juif. C'est pourquoi, peu de temps après, je suis devenu le premier président américain à visiter Israël en temps de guerre", a-t-il poursuivi. "J'ai dit clairement au peuple d'Israël à l'époque : vous n'êtes pas seul. Un an plus tard, la vice-présidente Harris et moi restons pleinement attachés à la sécurité du peuple juif, à la sécurité d'Israël et à son droit à exister. Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre contre les attaques du Hezbollah, du Hamas, des Houthis et de l'Iran. La semaine dernière, sous ma direction, l'armée américaine a de nouveau contribué activement à la défense d'Israël, aidant à vaincre une attaque de missile balistique iranien. "

"Aujourd'hui et chaque jour, je pense aux otages et à leurs familles. Au cours de l'année écoulée, j'ai rencontré les familles des otages et pleuré avec elles, alors qu'elles vivent l'enfer. Mon administration a négocié la libération de plus de 100 otages, dont des Américains, et je continuerai à oeuvrer pour que toutes les personnes enlevées rentrent chez elles", a-t-il encore dit.

"Je crois que l'histoire se souviendra également du 7 octobre comme d'un jour sombre pour le peuple palestinien en raison du conflit que le Hamas a déclenché ce jour-là. Trop de civils ont souffert au cours de cette année de conflit et des dizaines de milliers ont été tués. Il s'agit d'un coût humain particulièrement élevé à cause des terroristes qui se cachent et opèrent parmi des innocents", a-t-il souligné. "Nous ne cesserons pas de travailler pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, qui ramènera les personnes enlevées chez elles, permettra d'augmenter la portée de l'aide humanitaire pour alléger les souffrances dans la région, préservera la sécurité d'Israël et mettra fin à cette guerre. Les Israéliens et les Palestiniens méritent de vivre dans la sécurité, la dignité et la paix. Nous continuons également de croire qu'une solution diplomatique entre Israël et le Liban est le seul moyen de rétablir une paix durable et de permettre aux résidents des deux côtés de rentrer chez eux en toute sécurité", a conclu le président.