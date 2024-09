Otages : "Le cabinet ne permettra pas un accord de capitulation qui compromettrait la sécurité d'Israël", réitère Betsalel Smotrich

Betsalel Smotrich, ministre des Finances et membre du Cabinet de sécurité nationale, a déclaré dimanche que "Le cabinet n'acceptera pas un accord de capitulation qui mettrait en danger la sécurité d'Israël", après la découverte de six corps d'otages tués il y a un ou deux jours selon Tsahal.

Smotrich a poursuivi : "Le Hamas a froidement assassiné nos otages dans le but de nous faire plier et d'accepter ses exigences. Leur objectif est de survivre, de reconstituer leurs forces et de frapper à nouveau Israël, conformément au plan destructeur de l'Iran. Le cabinet refusera tout accord qui compromettrait notre sécurité. Au contraire, nous demanderons à Tsahal et aux forces de sécurité d'intensifier la pression sur le Hamas et ses complices, et de poursuivre l'offensive jusqu'à sa destruction totale et la libération des otages".

Il a ajouté : "La bande de Gaza doit être réduite. Les forces de Tsahal doivent avancer de 2 km à l'intérieur de la frontière actuelle et tout nettoyer sur leur passage. Ce territoire ne sera jamais rendu aux Gazaouis. Même dans ces moments déchirants, la raison et la responsabilité nationale doivent guider nos décisions".

Yoav Gallant avait lui appelé à accepter le retrait de Tsahal du corridor de Philadelphie, une exigence qui bloque tout accord avec le Hamas et "conduit à la mort certaine des otages" : "Le cabinet de sécurité politique doit se réunir d'urgence et annuler la décision de jeudi. Il est trop tard pour les otages assassinés de sang-froid, mais nous devons ramener ceux qui sont encore aux mains du Hamas. [Ensuite], Israël traquera tous les dirigeants et assassins du Hamas, jusqu'au dernier".