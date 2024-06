"Netanyahou est sous l'influence de Ben Gvir", selon l'ex-ministre Gadi Eisenkot

Le député Union nationale Gadi Eisenkot a quitté le gouvernement d'urgence la semaine dernière, en même temps que Benny Gantz, le chef de son parti. Dans une longue interview accordée à une chaîne israélienne, il est revenu sur ce qui avait motivé sa décision. Il a notamment mis en avant le fait que depuis ces derniers mois, les considérations politiques de Benjamin Netanyahou passaient au premier plan lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions déterminantes dans le domaine sécuritaire. Il a particulièrement dénoncé l'emprise d'Itamar Ben Gvir sur le gouvernement, le qualifiant de "ministre le plus dangereux".

Selon lui, au cours des trois ou quatre premiers mois de la guerre, les affaires ont été menées de manière sérieuse et professionnelle, avant une évolution notoire. "Au cours des deux ou trois derniers mois, nous avons vu que des considérations extérieures entraient en jeu, et influençaient la manière dont les décisions étaient prises - au point d'altérer notre capacité à atteindre les objectifs de la guerre."

Selon lui, une telle situation s'est par exemple produite le 25 avril dernier. "Ce jour-là il y a une discussion au cours de laquelle une décision unanime a été prise de donner un mandat à l'équipe de négociation pour un accord devant déboucher sur la libération des otages. Puis soudain, à une heure du matin, tous les chefs d'équipe et les chefs de l'establishment sécuritaire, ont été conviés pour une autre réunion, sans que ni Benny Gantz ni moi ne soyons prévenus. Il s'est avéré que Betsalel Smotrich avait demandé à Netanyahou de ne pas envoyer d'équipe de négociation, sans quoi il menaçait de quitter le gouvernement", a relaté Gadi Eisenkot.

IDF Spokesperson

"L'ancien Netanyahou, sous lequel j'étais chef d'état-major, aurait très bien compris qu'il fallait agir beaucoup plus rapidement pour atteindre les objectifs de guerre dans la bande de Gaza. Il aurait compris qu'une campagne à long terme ne pouvait amener une victoire complète. Il aurait compris qu'il était nécessaire de rapatrier les personnes enlevées, à la fois comme obligation morale et comme nécessité stratégique", a poursuivi l'ancien ministre centriste, qui considère que le Premier ministre est mû avant tout par les calculs politiques.

"Les considérations politiques sont devenues centrales. Nous avons dû lutter avec lui pour arrêter les caprices de Ben Gvir pendant le Ramadan, afin d'éviter que le Moyen-Orient ne s'enflamme. La police avait alors fait preuve de professionnalisme et de responsabilité dans les critères établis pour les pèlerins musulmans sur le mont du Temple. Puis Ben Gvir est arrivé et a présenté un tout autre point de vue que celui de la police. Netanyahou s'est alors retrouvé dans l'embarras et a décidé de reporter sa décision à plus tard, comme il le fait à chaque fois dans ce genre de situation. Il était pourtant clair aux yeux de tous - y compris à ceux de Netanyahou - que les critères fixés par Ben Gvir alimenteraient l'escalade à Jérusalem et en Judée-Samarie", a encore dit l'ancien chef d'état-major. D'après lui, "Ben Gvir est le ministre le plus influent, le plus menaçant et il est clair pour tout le monde, même s'il ne fait pas partie du cabinet, que son ombre plane en permanence sur le processus de décision".

Pour autant, Gadi Eisenkot réfute l'idée selon laquelle Benjamin Netanyahou ne souhaite pas le retour des otages afin de conserver sa majorité et se maintenir au pouvoir. "C'est une affirmation trop dure. Disons qu'il n'a pas assumé sa responsabilité en tant que Premier ministre de faire tous les efforts possibles pour créer de meilleures conditions pour leur retour. Netanyahou ne comprend pas suffisamment qu'il est le Premier ministre d'Israël dans la période la plus difficile de l'histoire du pays, après un échec qui amené 240 citoyens qui se trouvaient dans leur lit à se retrouver en captivité dans la bande de Gaza. Cela se reflète dans le manque d'intensité avec lequel il mène les négociations", a-t-il dit, avant de conclure : "Netanyahou souhaite le retour des otages. Il a notamment approuvé trois opérations de sauvetage très louables qui ont réussi. Le principal problème que j'ai souligné au cours des quatre derniers mois est son manque de prise de décision. Nous verrons dans une semaine ou deux, quand l'opération à Rafah sera terminée, s'il pousse vers un accord pour la libération des otages. Ce sera le grand test." Gadi Eisenkot a perdu son fils Gal dans les combats à Gaza.