Le chef d'état-major de Tsahal démissionnera en mars et reconnaît l'échec du 7 octobre

Le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, a annoncé aujourd'hui au ministre de la Défense Yisrael Katz sa démission prévue pour le 6 mars 2025, reconnaissant officiellement sa responsabilité dans l'échec du 7 octobre. "Au matin du 7 octobre, l'armée sous mon commandement a failli dans sa mission de protéger les citoyens d'Israël", a déclaré Halevi. "Ma responsabilité dans cet terrible échec m'accompagne jour après jour, heure après heure, et il en sera ainsi pour le reste de ma vie."

Dans son annonce, le général a souligné que sa décision intervient "à un moment où Tsahal a enregistré des réalisations significatives et se trouve en plein processus de mise en œuvre de l'accord de libération des otages."

Halevi s'est engagé à terminer les enquêtes relatives à la défaillance avant son départ et à "renforcer les capacités de Tsahal face aux défis sécuritaires". Il a également promis une "transmission qualitative et approfondie" du commandement à son successeur, précisant avoir transmis une lettre officielle au ministre de la Défense et au Premier ministre à ce sujet.