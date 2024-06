Rencontre secrète entre le chef d'état-major de Tsahal et des responsables militaires des pays arabes modérés

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a rencontré plus tôt cette semaine à Bahreïn ses homologues de plusieurs armées arabes pour discuter de la coopération sécuritaire régionale, a rapporté le correspondant de Walla, Barak Ravid, au site Axios.

La réunion, qui s'est tenue sous les auspices du commandant du commandement central de l'armée américaine, le général Eric Kurella, n'a pas été rendue publique en raison des sensibilités politiques régionales entourant la guerre à Gaza . Elle est la preuve que le dialogue militaire et la coopération entre Israël et les pays arabes se poursuivent bel et bien, et ce malgré les critiques publiques et les condamnations sévères des actions de l’armée israélienne à Gaza par les pays de la région.

Outre Herzi Halevi et Eric Kurella, des généraux supérieurs de Bahreïn, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de Jordanie et d'Égypte ont pris part à la réunion qui s'est tenue lundi à Manama.

L'une des principales questions sur lesquelles le commandement central de l'armée américaine et le Pentagone ont travaillé ces dernières années avec les armées de la région est la coopération dans le domaine de la défense aérienne et de la défense antimissile. Cette question revêt une importance particulière à la lumière du succès remarquable remporté dans la lutte contre l’attaque de missiles menée par l’Iran le 14 avril contre Israël, menée en coopération avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Jordanie. La France, les Emirats et l'Arabie saoudite ont également joué un rôle dans cette contre-attaque. Les responsables américains estiment en outre que la coopération entre Israël et les pays arabes de la région a permis de recueillir des renseignements sur l'attaque et de fournir une alerte précoce concernant le lancement de drones et de missiles iraniens.

On peut également supposer que la question d'une force régionale pour administrer la bande de Gaza après la chute du Hamas était aussi au menu des discussions.