LIVE BLOG | Le commandant de la division des communications du Hezbollah tué dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth hier, annonce l'armée

Raids ciblés de Tsahal au Sud-Liban

Communiqué de Tsahal : Les combattants de l'équipe de combat de la 188e brigade blindée, sous le commandement de la 36e division, ont mené ces dernières 24 heures une activité terrestre ciblée dans le sud du Liban. Les forces effectuent des raids ciblés sur les zones terroristes dissimulées au cœur des villages civils et éliminent des terroristes depuis les airs et à courte portée. Au cours des dernières 24 heures d'activité dans la région, Tsahal a découvert dans une maison résidentielle des munitions pour lanceurs de missiles, des missiles antichars et des roquettes à côté d'un lit et d'une photo du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les forces ont également localisé et saisi des dizaines d'armes laissées dans des bâtiments et des maisons civiles dans la région du Sud-Liban, dont : des lanceurs de missiles dirigés vers le territoire israélien, des missiles antichars, des armes, des postes d'observation et un engin explosif caché dans la zone.