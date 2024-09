Le chef de l'armée de l'air n'a été informé du massacre de Nova que des heures après l'attaque (média)

Une enquête menée par le journaliste Avi Amit de la chaîne Kan 11 révèle des failles importantes dans la réponse de l'armée de l'air israélienne (IAF) lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Selon ce rapport, basé sur des sources médiatiques et des examens militaires internes, le commandant de l'IAF, Tomer Bar, n'a été informé du massacre au festival de musique Nova près du kibboutz Re'im que près de 10 heures après le début de l'attaque. L'enquête met en lumière un état de préparation minimal de l'IAF ce matin-là. "À 6h30, seul un drone survolait Gaza, capturant une activité inhabituelle qui est passée inaperçue", indique le rapport. Seulement deux avions de chasse et deux hélicoptères étaient en alerte dans tout le pays.

Un officier supérieur de l'IAF a révélé que "tous nos frappes aériennes avant 9h00 étaient inefficaces". Les pilotes d'hélicoptères envoyés dans le sud n'étaient pas non plus au courant de l'existence du festival avant longtemps. L'un d'eux a déclaré : "Il m'a demandé de l'escorter jusqu'au festival, et je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Je pensais que c'était un code."

Le chaos régnait également dans le centre de commandement de l'IAF. Un témoin raconte : "Je suis arrivé juste après 7h00, et c'était le chaos total. Nous n'avions aucune information car la division de Gaza s'était effondrée. Nous étions complètement coupés de ce qui se passait sur le terrain."

L'enquête révèle aussi que le Hamas disposait de renseignements détaillés sur les bases de l'IAF, y compris l'emplacement des pistes, et les a ciblées avec des roquettes, compliquant le décollage des avions.

L'armée israélienne a reconnu ces échecs, déclarant : "Le 7 octobre, Tsahal, y compris l'IAF, a échoué dans sa mission." Cependant, elle a souligné que dans les heures qui ont suivi, le personnel de l'IAF a été mobilisé, effectuant des centaines de sorties, transportant des troupes et évacuant les blessés.

Tsahal mène actuellement un examen approfondi des événements du 7 octobre, y compris une enquête détaillée sur les performances de l'IAF. Ces conclusions seront rendues publiques une fois l'examen terminé.