Le chef de l'ONU déplore la mort d'un employé de l'UNRWA ayant pris part aux attaques du 7 octobre

Le chef de la diplomatie israélienne a fustigé le secrétaire général de l'ONU après son message sur X déplorant la mort d'un employé de l'UNRWA qui avait pris part aux attaques du 7 octobre. Muhammad Abu Atiwi était à la tête d'un commando du Hamas qui avait notamment pris d'assaut un abri antimissiles au kibboutz Reim dans lequel s'étaient réfugiés des festivaliers de Nova, lançant plusieurs grenades à l'intérieur. Sur les 27 personnes qui se trouvaient dans l'abri, 16 avaient été assassinées, quatre kidnappées et sept seulement avaient survécu. Parmi les festivaliers enlevés se trouvait Hersch Goldberg Polin, assassiné fin août dans un tunnel à Rafah.

"La situation humanitaire dans le nord de la bande de Gaza est la pire depuis le début de cet horrible cauchemar, et au centre de celui-ci, l'un de nos collègues de l'UNRWA a été tué dans un bombardement", a écrit Antonio Guterres. Ce à quoi Israel Katz a réagi : "Guterres bat de nouveaux records d'opacité et d'hypocrisie. Quel employé pleure-t-il exactement ? Guterres et l'UNRWA sont des complices à part entière des crimes de guerre du Hamas."