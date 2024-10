Le chef de la Force Qods iranienne aurait été tué dans une frappe israélienne à Beyrouth

Esmaïl Qaani, commandant de la Force Al-Qods, branche d'élite des Gardiens de la révolution islamique, aurait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, a rapporté dimanche le Daily Mail. L'attaque visait également Hashem Safieddine, le nouveau chef du Hezbollah, qui avait récemment succédé à Hassan Nasrallah, éliminé par Israël le mois dernier. La frappe a eu lieu jeudi soir dans le quartier de Dahieh, au sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Selon des sources libanaises citées par Sky News Arabia, tout contact avec Safieddine a été perdu. Les médias du Moyen-Orient rapportent qu'il est fort probable qu'il ait été tué.

Concernant Qaani, les informations restent contradictoires. Certains médias israéliens affirment qu'il a été blessé, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être mort. Sa mort, si elle était confirmée, représenterait un coup dur pour l'Iran et affaiblirait considérablement ses capacités militaires. Selon le New York Times, Qaani serait arrivé à Beyrouth la semaine dernière et n'aurait pas été vu en public ces derniers jours. Trois sources iraniennes ont déclaré que Qaani s'était rendu à Beyrouth pour rencontrer des hauts responsables du Hezbollah et aider l'organisation à se remettre de la vague de frappes israéliennes au Liban. Un membre des Gardiens de la révolution stationné à Beyrouth a affirmé que "le silence des hauts responsables iraniens concernant Qaani a créé une panique parmi les membres des différents rangs".

L'attaque à Dahieh a détruit plusieurs bâtiments, avec une ampleur des dégâts dépassant celle de la frappe qui a tué Nasrallah, selon des sources locales.

Qaani, âgé de 67 ans, avait succédé à Qassem Soleimani à la tête de la Force Al-Qods après la mort de ce dernier dans une frappe de drone américaine en janvier 2020. C'est un vétéran de la sécurité au service du régime iranien, qui a également combattu et a été blessé pendant la guerre Iran-Irak. Il a été le second de Soleimani pendant de nombreuses années et figure sur la liste des sanctions du Trésor américain pour son implication dans le terrorisme. Il était considéré comme l'un des principaux artisans des frappes de missiles contre Israël la semaine dernière et en avril 2024.

Dans ce contexte de tensions croissantes entre l'Iran et Israël, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a déclaré depuis Damas, "Pour chaque action, il y aura une réaction proportionnelle et similaire de l'Iran, et même plus forte". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté affirmé : "L'Iran a déjà lancé à deux reprises des centaines de missiles sur notre territoire (...) Israël a le devoir et le droit de se défendre et de répondre à ces attaques et c'est ce que nous ferons".