Le chef du Hamas au Liban tué dans une frappe israélienne dans le sud du pays

Le Hamas a annoncé lundi matin que le chef du mouvement au Liban, Fateh Sharif Abou al-Amin, a été tué dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés d'Al-Bass, près de Tyr. Abou al-Amin, également connu sous le nom de Fathi al-Sharif, était président de l'association des enseignants de l'UNRWA au Liban. Le Hamas l'a décrit comme le leader du mouvement au Liban et membre de la direction à l'étranger. Selon le communiqué du Hamas, al-Amin a été éliminé avec plusieurs membres de sa famille. L'agence de presse nationale libanaise a rapporté que c'était la première fois que ce camp de réfugiés était attaqué.

Al-Amin avait été suspendu de son poste d'enseignant à l'UNRWA en mars dernier pour une période de trois mois, suite à ce qui avait été décrit comme une violation des procédures de l'agence. Le 7 octobre, il s'était empressé de saluer le massacre perpétré par le Hamas en écrivant : "Allah Akbar".

Après sa suspension, des dizaines de militants avaient manifesté contre cette décision devant les bureaux de l'UNRWA à Beyrouth. Lors de cette manifestation, al-Amin avait déclaré : "Le travail ne nous humiliera jamais. Le travail ne nous conduira jamais à renoncer à tous nos droits et à notre dignité. J'ai dit, je dis et je continuerai à dire que l'appartenance à la Palestine, à notre peuple, à la Cisjordanie, à Gaza et à toute la Palestine est une appartenance doctrinale."

L'ouest du sud du Liban est une zone d'activité principale de la branche du Hamas dans le sud du Liban, et ses militants sont responsables de la plupart des tirs vers Nahariya et les villes du Krayot en Israël.

Par ailleurs, Tsahal a frappé dans la nuit un appartement dans un immeuble résidentiel du sud-ouest de Beyrouth, marquant la première attaque en dehors du quartier de Dahiyeh dans la capitale libanaise depuis le début de la guerre. Au Liban, on rapporte au moins quatre morts.