Le chef du Hamas Sinwar serait dans des tunnels sous Khan Younès, selon le renseignement américain

Selon CNN, le directeur de la CIA, Bill Burns, a déclaré lors d'une conférence à huis clos samedi que Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, fait face à une pression accrue de ses propres commandants militaires pour accepter un accord de cessez-le-feu et mettre fin à la guerre avec Israël.

D'après une source anonyme présente à la conférence, Burns a indiqué que Sinwar, l'architecte clé du massacre du 7 octobre en Israël, n'est pas "préoccupé par sa mortalité", mais subit des pressions concernant sa responsabilité dans l'ampleur des souffrances à Gaza. Les services de renseignement américains pensent que Sinwar se cache dans les tunnels sous sa ville natale, Khan Younès à Gaza, et qu'il continue d'être le seul décisionnaire concernant l'acceptation d'un accord. La pression subie par Sinwar depuis deux semaines, serait assez inédite, y compris les appels de ses propres commandants supérieurs qui se lassent du combat, a ajouté Burns selon la source.

IDF Spokesperson

La présidence palestinienne a elle aussi, samedi soir, après la frappe visant à l'élimination de Deif, appelé "le Hamas a cessé de fournir à Israël des prétextes ^pour détruire le peuple palestinien", renvoyant au Hamas la responsabilité de la situation.

Burns, qui mène depuis des mois d'intenses négociations en tant que représentant de l'administration Biden pour aboutir à un accord sur les otages, a déclaré qu'il incombait à la fois au gouvernement israélien et au Hamas de profiter de ce moment clé, plus de neuf mois après le début de la guerre, pour parvenir à un cessez-le-feu.

Le directeur de la CIA a souligné qu'il existe une "fragile possibilité" d'y parvenir, et que les chances d'un accord de cessez-le-feu sont plus grandes qu'elles ne l'ont été depuis des mois. Cependant, Burns a insisté sur le fait que la "phase finale" des négociations est "d'expérience toujours difficile".

Les responsables américains pensent que Sinwar ne veut plus diriger Gaza et qu'Israël et le Hamas ont tous deux signé un plan de "gouvernance intérimaire" qui commencerait dans la deuxième phase d'un cessez-le-feu, dans lequel aucun d'entre eux ne contrôlerait Gaza, selon un responsable américain cité par CNN.

Le Qatar a également clairement indiqué qu'il expulserait les dirigeants politiques du Hamas de leur base extérieure de longue date si le groupe militant ne signe pas le plan, selon des responsables américains.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à une immense pression intérieure pour conclure un accord qui ramènerait les otages restants détenus à Gaza. Des milliers de manifestants israéliens descendent régulièrement dans les rues de Tel Aviv pour exiger que le gouvernement se concentre sur le retour des otages plutôt que sur la campagne militaire.

La CIA a refusé de commenter ces informations.