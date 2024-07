Le chef du comité olympique palestinien refusera de serrer la main aux Israéliens

Jibril Rajoub, président du Comité National Olympique palestinien, a déclaré qu'il ne serrerait pas la main à son homologue israélien ni à aucun membre de leur délégation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à moins qu'ils ne reconnaissent le droit de l'État palestinien à l'indépendance.

"Avant de me poser la question, demandez-leur : reconnaissent-ils l'existence même du peuple palestinien et notre droit à un État indépendant, aux côtés d'Israël, conformément à la légitimité de l'ONU ?", a déclaré Rajoub au Guardian. Il a ajouté que si les Israéliens prenaient cet engagement, il n'aurait aucun problème à leur serrer la main par principe.

Rajoub a également affirmé que l'équipe palestinienne n'a reçu aucune instruction particulière concernant son comportement face à des concurrents israéliens, soulignant que son organisation veillera à respecter la Charte olympique.

Le dirigeant palestinien a mis en avant les difficultés rencontrées par son équipe pour participer aux Jeux, déclarant : "Nous n'avons pu amener aucun athlète de Gaza. Notre présence aux Jeux Olympiques est donc un grand accomplissement. C'est un bon message que nous soyons ici, malgré tout."

Ludovic MARIN / AFP

De son côté, le président israélien Isaac Herzog a rencontré Emmanuel Macron et a félicité la France pour l'organisation des Jeux. Il a déclaré sur X : "J'apprécie ses efforts dans la lutte contre l'antisémitisme et sa contribution pour garantir la capacité de l'excellente délégation israélienne à concourir fièrement et équitablement aux Jeux Olympiques." Cette situation illustre les tensions persistantes entre Israéliens et Palestiniens, même dans le contexte sportif des Jeux Olympiques.