Le chercheur qui a révélé le parti pris de la BBC : "Les titres ne correspondent même pas aux articles"

Le Dr Oren Tsur, l'un des chercheurs à l'origine du rapport révélant le parti pris de la BBC dans sa couverture de la guerre en Israël, a déclaré dans une interview à Kan Reshet Bet : "Le biais est encore plus prononcé dans les titres, l'écart est de 8 à 10 fois en faveur du récit palestinien. Cela signifie qu'ils ne respectent même pas ce qu'ils écrivent dans l'article, et il est clair que la plupart des gens ne lisent que les titres."

Une étude menée par des chercheurs de l'Université Ben Gourion a révélé scientifiquement le parti pris univoque de la BBC dans sa couverture de la guerre. Les résultats de leur rapport de 200 pages ont été présentés à Londres et deviendront une action en justice massive menée par l'un des plus grands cabinets d'avocats de Grande-Bretagne.

Tsur, chercheur au département de génie logiciel et l'un des auteurs de l'étude, explique : "Nous avons analysé des centaines de milliers d'articles à l'aide de l'intelligence artificielle et les résultats sont sans équivoque - ils encadrent trois ou quatre fois plus le récit palestinien." Selon Tsur, la situation est encore pire sur les chaînes arabes du réseau. "C'est des dizaines de fois en faveur du récit palestinien. C'est vraiment comparable à Al Jazeera," a-t-il expliqué.

"Beaucoup de personnes impliquées ont signé avec leurs initiales car elles craignent des attaques en ligne," a poursuivi Tsur. Il a donné des exemples de partis pris, comme la tendance à déshumaniser les victimes israéliennes et à assimiler les Israéliens aux terroristes.

Le rapport, publié la semaine dernière, a révélé que la BBC a enfreint 1 500 fois ses propres règles et procédures éditoriales dans sa couverture du sujet. Entre autres constatations, Israël est 14 fois plus souvent associé aux crimes de guerre et au génocide que le Hamas dans la couverture de la BBC.

Suite aux conclusions du rapport, des organisations juives du Royaume-Uni ont appelé à un examen indépendant de la couverture de la guerre par la BBC. Le réseau a nié les conclusions du rapport et remis en question sa méthodologie.