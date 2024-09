Le Coca palestinien, tendance en Europe

"Cola Gaza" et "Cola Palestine" sont les nouveaux sodas trendy en Europe pour ceux qui veulent boycotter les marques américaines et israéliennes. Ces boissons, lancées respectivement au Royaume-Uni et en Suède, connaissent un succès croissant. Elles se positionnent comme des alternatives éthiques pour les consommateurs souhaitant exprimer leur soutien à la cause palestinienne.

Le packaging de ces produits est particulièrement évocateur, arborant des symboles forts tels que l'olivier, le drapeau palestinien ou encore le motif du keffieh.

L'engouement pour ces sodas dépasse le simple aspect gustatif. Selon des sources médiatiques, "Cola Palestine" aurait écoulé plus de 16 millions de canettes en seulement cinq mois, un chiffre qui a surpris ses propres créateurs. Cette popularité s'explique en partie par l'engagement des marques à reverser une portion de leurs bénéfices au soutien de Gaza.

Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la promotion de ces produits. Des vidéos de dégustation et des appels au soutien circulent largement, contribuant à amplifier le phénomène. Certains commentateurs vont jusqu'à suggérer que ces nouvelles marques pourraient remettre en question la domination des grands groupes sur le marché des sodas.