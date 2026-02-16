Le code des terroristes du Hamas le 7 octobre : une série d’émojis

La censure militaire israélienne a autorisé la publication d’un élément inédit concernant l’attaque terroriste du 7 octobre : les terroristes du Hamas auraient utilisé une série d’émojis comme langage codé pour déclencher l’assaut.

Selon les informations désormais rendues publiques, l’analyse des téléphones de membres de la force d’élite Nukhba capturés après le massacre a révélé l’usage répété de ces symboles numériques. Les mêmes séquences d’émojis auraient déjà été repérées en septembre 2022 puis en avril 2023, lors de tentatives précédentes du Hamas de lancer une attaque d’envergure contre Israël.

Les services de sécurité en ont conclu que cette combinaison d’icônes constituait un signal crypté destiné à activer les cellules terroristes et à les mobiliser en vue de l’offensive. Les précédents projets n’avaient finalement pas été mis à exécution, en raison de désaccords internes entre dirigeants du Hamas. Toutefois, au sein de l’armée israélienne, on reconnaît que même lors de ces tentatives antérieures, les intentions d’une invasion massive n’avaient pas été détectées à temps.

D’après les éléments dévoilés, une fois le signal reçu, les terroristes se rendaient dans des mosquées ou des points de rassemblement préétablis. Ils y recevaient un briefing final et récupéraient leur équipement. Celui-ci comprenait notamment des sacs nominatifs contenant des plans opérationnels, des cartes, des manuels d’utilisation de matériel technologique, des instructions médicales ainsi que des ordres détaillant certaines étapes de l’attaque.

Ces révélations éclairent davantage le niveau de préparation et la coordination qui ont précédé l’assaut, présenté par Israël comme l’une des pires catastrophes de son histoire.