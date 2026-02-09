Avant le 7 octobre, Netanyahou aurait privilégié le statu quo avec le Hamas

À quelques jours de l’attaque du 7 octobre 2023 menée par les terroristes du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait demandé à son entourage sécuritaire de maintenir la politique de calme en vigueur avec l’organisation terroriste, selon une enquête révélée dimanche par la chaîne israélienne N12.

D’après ce média, lors d’une réunion tenue le 1er octobre 2023 au bureau du Premier ministre à Jérusalem, Netanyahou a salué l’action des services de sécurité pour le maintien du calme sur l’ensemble des fronts, en particulier à l’approche des fêtes juives. Il aurait insisté sur la nécessité d’agir "avec modération" afin d’éviter toute escalade régionale. Cette rencontre, à laquelle participaient les principaux responsables politiques et sécuritaires du pays, ne figure pas dans les éléments transmis récemment par Netanyahou au contrôleur de l’État dans le cadre de l’enquête sur les événements du 7 octobre.

Selon N12, les chefs des services de sécurité présents à cette réunion auraient recommandé d’envisager des éliminations ciblées de dirigeants du Hamas. Le Premier ministre aurait toutefois conditionné toute action de ce type à un déclenchement préalable des hostilités, demandant même, en cas d’escalade, de concentrer les efforts sur les responsables terroristes en Judée-Samarie plutôt que sur Gaza.

Ces révélations interviennent quelques jours après la publication par Netanyahou d’un document de 55 pages contenant des extraits sélectifs de discussions gouvernementales antérieures au 7 octobre. Ce texte visait à montrer qu’il prônait une ligne dure face au Hamas, tandis que ses rivaux politiques et les chefs sécuritaires auraient freiné des initiatives plus offensives. Or, selon des responsables de la défense cités par N12, ces citations auraient été sorties de leur contexte, au point de causer des dégâts durables dans les relations entre le pouvoir politique et l’establishment sécuritaire.

Toujours selon le reportage, Netanyahou aurait alors défini deux priorités stratégiques majeures : éviter toute confrontation militaire susceptible d’embraser la région et préserver les chances de normalisation avec l’Arabie saoudite. Cette approche s’inscrivait dans la continuité d’une politique visant à accorder des incitations économiques à Gaza en échange d’un calme relatif.

La réunion du 1er octobre rassemblait notamment le chef du Mossad, le ministre de la Défense de l’époque, le chef d’état-major de Tsahal, le directeur du Shin Bet et plusieurs ministres clés. Pour de nombreux responsables sécuritaires, les informations désormais rendues publiques jettent une lumière crue sur les choix stratégiques effectués dans les jours précédant l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.