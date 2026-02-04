Arabie saoudite : les médias de plus en plus hostiles à Israël, la normalisation s’éloigne

Les perspectives de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël semblent s’assombrir, à mesure que les médias saoudiens proches du pouvoir adoptent un ton de plus en plus hostile à l’État hébreu. Selon une enquête du Wall Street Journal, cette évolution du discours public reflète un durcissement politique intervenu depuis le déclenchement de la guerre à Gaza.

Ces dernières semaines, plusieurs journaux saoudiens ont publié des éditoriaux très critiques à l’égard d’Israël, l’accusant de violations répétées du droit international et de saper toute perspective diplomatique. Cette rhétorique s’est également étendue au domaine religieux : lors d’un sermon à la Grande Mosquée de La Mecque, l’imam Sheikh Saleh bin Humaid a tenu des propos virulents visant les Juifs et Israël, suscitant une large attention internationale.

Ce durcissement s’inscrit dans le contexte régional tendu provoqué par la guerre déclenchée après l’attaque des terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre, conflit qui a fortement détérioré les relations d’Israël avec de nombreux pays du monde musulman. Récemment, Riyad a cosigné avec plusieurs États, dont les Émirats arabes unis, une déclaration condamnant ce qu’ils qualifient de violations répétées du cessez-le-feu à Gaza.

Avant la guerre, l’Arabie saoudite participait pourtant à des discussions parrainées par Washington en vue d’une possible adhésion aux accords d'Abraham, qui ont permis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Ces pourparlers ont été interrompus après le début du conflit, et Riyad continue de conditionner toute normalisation à la reconnaissance d’un État palestinien.

Des organisations juives internationales, dont l’Anti-Defamation League, ont alerté sur la montée d’un discours qu’elles jugent antisémite et hostile à toute coexistence régionale. Elles estiment que cette dynamique compromet les efforts de rapprochement et alimente les tensions.

Les analystes notent également que cette offensive médiatique vise parfois indirectement les Émirats arabes unis, signataires des accords d’Abraham, dans un contexte de rivalités croissantes entre Riyad et Abu Dhabi. Certains commentateurs saoudiens ont même accusé les Émirats de servir les intérêts israéliens dans le monde arabe.

Si des responsables saoudiens affirment que cette ligne éditoriale n’est pas dictée par le pouvoir, des sources israéliennes et américaines estiment que la posture diplomatique du royaume a nettement évolué. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a récemment déclaré suivre la situation de près, tandis que l’ancien président américain Donald Trump continue d’espérer une adhésion saoudienne aux accords d’Abraham.

Malgré quelques signaux d’ouverture lors de contacts récents à Washington, le climat médiatique actuel alimente les doutes quant à la volonté réelle du prince héritier Mohammed ben Salmane de poursuivre la voie de la normalisation, laissant planer une incertitude durable sur l’avenir des relations israélo-saoudiennes.