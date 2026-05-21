Le commandant de la 401e brigade évacué par hélicoptère après une attaque de drone au Liban

Le centre médical Rambam de Haïfa a publié mercredi des images de l’évacuation par hélicoptère de Meir Biderman, commandant de la 401e brigade blindée de Tsahal, grièvement blessé lors d’une attaque de drone explosif dans le sud du Liban.

La vidéo montre l’atterrissage d’un hélicoptère de l’armée de l’air israélienne sur l’héliport de l’hôpital, avant le transfert rapide de l’officier vers les équipes médicales d’urgence pour une prise en charge vitale.

Un officier de réserve ayant le grade de lieutenant-colonel, modérément blessé dans le même incident, a également été évacué vers l’hôpital à bord du même hélicoptère.

Après l’attaque, Tsahal a annoncé que le chef d’état-major de la brigade assurerait temporairement le commandement de la 401e brigade pendant la convalescence de Meir Biderman.

Meir Biderman avait pris la tête de la brigade en octobre 2024, après la mort au combat de son prédécesseur dans la région de Jabaliya, dans la bande de Gaza. Depuis, il a dirigé la brigade dans des opérations à Gaza et sur le front libanais.