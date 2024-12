Le corps d'Itai Svirsky, otage tué par le Hamas, a été récupéré à Gaza

.

Le porte-parole de Tsahal et du Shin Bet ont annoncé mercredi que le corps d'Itai Svirsky, 38 ans, a été récupéré dans la bande de Gaza. Habitant de Tel-Aviv, il avait été enlevé au kibboutz Be'eri où il rendait visite à sa famille. Ses parents, Orit et Rafi Svirsky, ont été tués lors du massacre du 7 octobre. Le lieutenant-colonel Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a précisé qu'Itai "avait été détenu pendant environ quatre mois avec Yossi Sharabi et Noa Argamani". Il a ajouté : "Itai a été récupéré lors d'une opération militaire dont les détails ne peuvent être divulgués. La nouvelle a été transmise à sa famille et nous partageons leur douleur."

Noa Argamani, qui était détenue avec lui en captivité, lui a rendu hommage dans un message poignant sur Instagram : "Cher Itai, pendant notre captivité commune, nous avons imaginé ensemble des milliers de scénarios. Comment nous rentrerions ensemble en Israël, comment nous prendrions un café après que tout soit fini et ririons de tout cela. Nous n'avons jamais pensé que tu reviendrais ainsi, comme dépouille."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : "Lors d'une opération spéciale, le corps d'Itai Svirsky a été récupéré. Le cœur se brise devant la lourde perte de la famille Svirsky, qui a également perdu les parents d'Itai, Orit et Rafi, assassinés lors de l'attaque meurtrière du Hamas."

Le Forum des familles des otages a indiqué qu'Itai "a reçu une sépulture en Israël après 425 jours de captivité". Il a ajouté que "36 autres familles attendent encore la chose la plus élémentaire : une tombe digne pour leurs proches. Il est temps de conclure un accord pour ramener les 100 otages. L'État d'Israël a l'obligation morale et éthique de ramener tous les morts pour une sépulture appropriée, et les vivants pour leur réhabilitation au sein de leurs familles."

En janvier, Tsahal avait annoncé à la famille d'Itai qu'il avait été tué en captivité par le Hamas, aux côtés de l'otage Yossi Sharabi. Deux jours auparavant, l'organisation terroriste avait diffusé une vidéo de lui, aux côtés de Sharabi et Argamani.