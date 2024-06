Le corps de Dolev Yehud, assassiné le 7 octobre à Nir Oz, retrouvé dans le kibboutz

Le corps de Dolev Yehud, assassiné le 7 octobre à Nir Oz, a été retrouvé par l’armée israélienne dans le kibboutz. Sa localisation a été possible après des recherches approfondies menées par l'unité de Tsahal spécialisée dans la recherche des personnes disparues, "Ethan" ainsi qu’une identification scientifique et une analyse approfondie en coordination avec des anthropologues.

Dolev Yehud, âgé de 35 ans, originaire du kibboutz Nir Oz, était secouriste pour United Hatzalah et le Magen David Adom. Lors des attaques terroristes meurtrières commises le 7 octobre, il avait quitté son domicile pour défendre sa localité et tenter de sauver des vies. Jusqu’alors considéré comme otage du Hamas retenu dans la bande de Gaza, il a été établi que Dolev Yehud avait été assassiné le 7 octobre par le groupe terroriste et son corps est demeuré en Israël.

L’armée israélienne informé sa famille après un processus d'identification effectué par des scientifiques de l'Institut national de médecine légale et de la base militaire de Shura. Dolev Yehud était marié et père de quatre enfants : Raz (8 ans), Yotam (7 ans), Yaron (4 ans) et Dor (8 mois). Dolev a rencontré sa femme Sigal à l'âge de 12 ans. Sigal était enceinte de leur quatrième fille, Dor, quand Dolev a été assassiné.