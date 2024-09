Le corps de l'otage Eden Yerushalmi pesait seulement 36 kg à son retour de Gaza

De nouvelles informations troublantes émergent concernant le traitement d'Eden Yerushalmi, l'otage israélienne assassinée en captivité la semaine dernière à Gaza. Après le retour de sa dépouille en Israël, les preuves de malnutrition et de cruauté infligées par le Hamas sont indéniables. Au moment de son enlèvement, Eden pesait 46 kg. À son retour, son corps ne pesait plus que 36 kg, une perte de poids drastique de 10 kg témoignant des conditions inhumaines de sa détention.

Les corps d'Eden et de cinq autres otages ont été retrouvés dans un tunnel dont l'entrée se situait dans une cour d'enfants, entourée de poupées et de dessins muraux. Le porte-parole de Tsahal a déclaré : "Les forces de la 162e division et le Shin Bet ont localisé le puits menant au tunnel dans une zone entourée d'ennemis et truffée de pièges. C'est un autre exemple de l'utilisation cynique par le Hamas de l'espace civil pour des activités terroristes."

Eden, 24 ans, originaire de Tel Aviv, avait été enlevée lors de la fête Nova à Re'im, où elle travaillait comme barmaid. Sa sœur Shani a relaté leur dernier appel : "Nous avons écouté l'enregistrement de l'appel avec Eden de nombreuses fois, c'est certainement une conversation très difficile." Elle a ajouté : "Eden a appelé à 7h20 en hurlant sur fond de bruit de tirs de terroristes. Elle a décrit comment elle s'enfuyait et nous avons essayé de l'aider autant que possible."

Dans un appel désespéré aux services d'urgence, Eden avait supplié : "Je suis ici au milieu de tous les tirs dans le sud, j'ai besoin de votre aide. Je suis seule dans les buissons." Alors que les terroristes s'approchaient, elle a dit : "Ils sont là, ils me voient. Ils me tirent dessus. Ils me tuent, c'est fini, je meurs. Envoyez la police, s'il vous plaît, je vous en supplie." Ces révélations soulèvent de graves inquiétudes sur les conditions de détention des 101 otages encore retenus à Gaza.