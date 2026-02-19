Le directeur gazaoui du poste-frontière de Kerem Shalom était un cadre du Hamas

Plus de deux ans après une frappe israélienne controversée sur le point de passage de Kerem Shalom, de nouveaux éléments issus de canaux proches du Hamas remettent en cause la version initialement relayée par plusieurs médias internationaux.

Le 21 décembre 2023, une attaque aérienne israélienne avait coûté la vie à Bassem Ghubn, alors présenté comme directeur du poste-frontière côté Gaza. À l’époque, plusieurs organes de presse avaient décrit la frappe comme visant une infrastructure essentielle à l’acheminement de l’aide humanitaire. Des responsables onusiens avaient estimé que l’incident entravait les opérations de secours, tandis que des médias évoquaient un responsable civil chargé de faciliter l’entrée de marchandises à Gaza.

https://x.com/i/web/status/2022759105513873491 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Or, selon de récentes publications sur des canaux nécrologiques liés au Hamas, analysées par le chercheur Gabriel Epstein, l’homme, identifié sous son nom complet Bassem Salah Mohammed Ghubn, avait été un membre de longue date de la branche armée du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam. Les avis de décès diffusés par ces réseaux le classent avec un numéro d’identification interne et indiquent qu’il avait rejoint la structure militaire avant d’occuper des fonctions de commandement, puis d’être nommé colonel de police et responsable du passage de Kerem Shalom.

Les mêmes sources le décrivent comme proche d’Alaa al-Hadidi, présenté comme chef de l’approvisionnement au sein du dispositif de production d’armes du Hamas. Les autorités israéliennes ont confirmé avoir éliminé Hadidi lors d’une frappe en novembre 2025, identification reprise par des centres d’analyse spécialisés qui ont souligné son rôle dans la logistique militaire du mouvement.

D’après ces éléments, Ghubn aurait mené parallèlement une carrière militaire au sein des Brigades al-Qassam avant sa nomination à un poste administratif stratégique. Cette imbrication entre fonctions civiles et responsabilités au sein de l’appareil armé du Hamas est également évoquée dans d’autres cas. En décembre 2025, Montaser Abu Samak, responsable du point de passage commercial de Rafah, aurait lui aussi exercé simultanément des fonctions dans une unité de tireurs d’élite du Hamas, selon les mêmes analyses.

Au moment de la frappe de décembre 2023, l’armée israélienne n’avait pas commenté en détail l’identité de la cible. Certains médias avaient néanmoins mentionné son grade de colonel en citant des sources du Hamas. Les nouvelles informations issues des canaux internes du mouvement terroriste apportent aujourd’hui un éclairage différent sur le profil de l’homme tué, suggérant qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un responsable civil lié à la gestion de l’aide, mais d’un cadre intégré à la structure militaire du Hamas.