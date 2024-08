Accord pour la libération d'otages : le Hamas rejette officiellement la proposition soumise à Doha

Dans un communiqué officiel publié dimanche soir, le Hamas a officiellement rejeté la proposition d'accord de cessez-le-feu soumise par les Etats Unis à Doha. L'organisation a imputé l'échec des pourparlers à Benjamin Netanyahou, accusé de faire obstacle à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu.

Selon l'organisation terroriste, les retours des médiateurs impliqués dans les récentes discussions révèlent que Netanyahou "continue de dresser des barrières" à une résolution du conflit. Le Hamas estime que le dirigeant israélien impose "de nouvelles conditions et exigences" dans le but de "saboter les efforts des médiateurs et de prolonger la guerre".

Le communiqué souligne que la dernière proposition sur la table semble avoir été taillée sur mesure pour satisfaire les demandes du Premier ministre. L'organisation palestinienne pointe notamment du doigt l'insistance de ce dernier à maintenir le contrôle sur des points stratégiques tels que le carrefour Netzer, le passage de Rafah et le couloir de Philadelphie.

Face à cette situation, le Hamas affirme réitérer son engagement envers l'accord conclu le 2 juillet, qu'il considère conforme à la déclaration du président américain Joe Biden et à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'organisation appelle les médiateurs à "prendre leurs responsabilités" et à exercer une pression sur Israël pour qu'il respecte les termes précédemment convenus.

Cette déclaration tranche avec l'optimisme prudent affiché par les Etats Unis et Israël concernant l'issue des pourparlers entamés à Doha, et qui vont se poursuivre au Caire.